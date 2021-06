Kathlen Romeu participou de clipe de Thiaguinho em 2019 - Montagem/Instagram

Publicado 09/06/2021 14:26

Rio - A morte da grávida Kathlen Romeu, na Zona Norte do Rio de Janeiro , gerou grande repercussão nas redes sociais entre familiares e celebridades . Em publicação que lamenta a tragédia, o cantor Thiaguinho revelou que a designer de interiores de 24 anos participou da gravação de seu clipe para a música "Pretinho Tipo A", uma parceria com Léo Santana, em maio de 2019.

"Perdemos nossa parceirinha de trabalho... Mais uma família preta chora a perda de ente querido... Mais uma vez, ASSASSINARAM um nosso", escreveu o cantor indignado. "É revoltante! É angustiante! E é sempre com A GENTE! A bala na cabeça dela, dói na minha... E tem que doer na sua também!", continuou Thiaguinho.

Kathlen faleceu, nesta terça-feira (8), após ser atingida por uma bala perdida durante um confronto entre policiais e criminosos, no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio. A jovem estava grávida de 14 semanas e havia anunciado, recentemente, os nomes escolhidos para o bebê . "Nunca será esquecida meu amor, você, a Maya/Zayon sempre irão morar dentro de mim", escreveu Marcelo Ramos, namorado de Kathlen e pai do bebê, nas redes sociais.