Publicado 09/06/2021 15:06

Rio - Janielly Nogueira, irmã do ex-BBB Gil do Vigor, revelou, nesta quarta-feira (9), uma situação racista vivida ao tentar comprar uma bolsa em um shopping no bairro de Vila Olímpia, em São Paulo. A jovem conta que estava acompanhada da assessora de sua mãe, dona Jacira, quando entrou na loja e não recebeu atendimento adequado da vendedora e afirma que o motivo era sua cor de pele.

"Passei por um constrangimento tão grande. Passei por uma loja para comprar uma bolsa, uma loja meio cara. Estava eu e a assessora da minha mãe, que por sinal é galega, branquinha (...) E a vendedora não falou comigo, não deu atenção. Pediu um cadastro só para a assessora da minha mãe, por ser branca e eu preta. Fico impressionada como as pessoas ainda têm essa visão, de cores. Está doendo", desabafou Jany.

"Na verdade, eu nunca tinha vivido isso de frente. Nunca tinha vivido esse tipo de preconceito e hoje eu me deparei. E estou muito triste, porque as pessoas... Não sei nem o que falar, estou muito magoada. Minha vontade na hora era dar um baile na vendedora", continuou.

A irmã de Gil afirmou que o motivo do comportamento da funcionária com ela era sua cor de pele. "Me ignorando por eu sou preta, acredito que isso ser o motivo real. Vivi o racismo e preconceito de perto", afirmou. Janielly ainda aproveitou para mandar um recado para a vendedora: "Querida, eu amo a minha cor, queria ser mais pretinha, mas Jesus me fez assim. Sou muito orgulhosa de tudo que eu vivo", declarou.