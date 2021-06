Crime ocorreu na praça de alimentação do Plaza Shopping, em Niterói - Reginaldo Pimenta

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 13:51 | Atualizado 02/06/2021 15:34

Rio - Uma mulher foi esfaqueada dentro do Plaza Shopping, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Segundo testemunhas, a vítima, que ainda não foi identificada, sofreu várias perfurações e perdeu muito sangue.

De acordo com o coronel Silvio Guerra, comandante do 12º BPM (Niterói), a Polícia Militar foi acionada para o local. O autor do crime foi preso em flagrante.

Clientes do shopping contaram que a tentativa de homicídio ocorreu na praça de alimentação. O local estava cheio e houve correria.

Ainda não se sabe a motivação do crime.

Em nota, a assessoria de comunicação do Plaza Niterói disse que "repudia qualquer ato de violência e informa que está acompanhando de perto o caso e prestando toda a atenção à vítima. Ela recebeu os primeiros atendimentos pela brigada do shopping e conduzida ao hospital. O suspeito foi identificado e entregue à polícia pelos seguranças. O empreendimento segue à disposição das autoridades para colaborar com as investigações caso seja necessário".