Tempo ficará instável na cidade do Rio de Janeiro neste feriadão de Corpus Christi Wagner Maia/Parceiro/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 14:38

Rio - O feriadão de Corpus Christi será de tempo seco, temperaturas elevadas e pancadas de chuvas em pontos isolados do Rio de Janeiro. De acordo com Centro de Operações, nesta quinta-feira (3), data em que celebra-se a data religiosa, a aproximação de uma nova frente fria deixará o céu parcialmente nublado passando a nublado e com chuva fraca a moderada, em pontos isolados, durante o período da noite. É esperado que chova, para toda a cidade, menos que 5 mm neste período, com temperaturas entre 17ºC e 30°C.



Na sexta-feira (4), a passagem desta frente fria pelo oceano manterá o tempo instável no Rio, com previsão de chuva fraca, em pontos isolados, no período da madrugada. A previsão estima que, em média e para toda a cidade, chova menos que 5 mm para este período.

Entre o sábado (5) e o domingo (6), o tempo volta a ficar estável, com diminuição da nebulosidade e sem

previsão de chuva para a cidade do Rio de Janeiro. A temperatura pode chegar a 31ºC.

