Fiocruz recebe material para produzir insumo da vacina AstraZeneca no Brasil

Uma coletiva de imprensa foi concedida para anunciar a chegada dos bancos de células e vírus, o principal insumo para a fabricação do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) no Brasil. Na foto, à direita, o vice-presidente da Fiocruz, Marco Krieger, ao meio a presidente da fundação, Nísia Trindade e à esquerda o diretor de Bio-Manguinhos/Fiocruz, Maurício ZumaReprodução / Fiocruz

Por Jorge Costa*

Publicado 02/06/2021 14:37 | Atualizado 02/06/2021 19:17

Rio - A Fiocruz recebeu, na manhã desta quarta-feira (2), os bancos de células e vírus, considerados dois produtos-chave para a produção do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) no país. O material chegou ao Brasil às 8h06 no aeroporto internacional Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e a chegada dele vai garantir que todas as etapas da fabricação da vacina AstraZeneca sejam feitas nacionalmente, sem a necessidade de depender dos insumos importados de outras nações.



A presidente da Fundação, Nísia Trindade, classificou o momento como um marco na luta contra a covid-19. "É um marco de um trabalho incessante que a Fiocruz dedicou no último ano desde o início da pandemia o esforço para trazer uma tecnologia de ponta, de uma vacina que vem salvando vidas em vários países, e que possa ser aplicada em grande escala no país”, afirmou.



O vice-presidente da Fiocruz, Marco Krieger, ressaltou que a ciência vive um momento único na história e que o Brasil agora tem a possibilidade de fazer uma produção integralmente nacional da vacina contra a covid-19.



“Temos a possibilidade de fazer uma produção 100% nacional, que se inicia a partir da chegada dos bancos de células e da semente do adenovírus para que possamos produzir o imunizante a partir do mês de junho. Assim, durante o segundo semestre, poderemos substituir a produção que já estamos entregando [com o material importado] para uma vacina totalmente nacional. É um dia muito importante pelo caráter tecnológico, pelo que traz não só o enfrentamento dessa emergência sanitária, mas de outras”, disse.



Na terça-feira (1) a Fiocruz assinou um contrato com a farmacêutica AstraZeneca que formalizou a transferência do conhecimento necessário para a produção do IFA nas instalações de Bio-Manguinhos/Fiocruz.

Fiocruz aponta como meta entregar 110 milhões de doses até o final do ano



Durante a coletiva, foi anunciado que a Fiocruz tem como meta atingir a estimativa de até 110 milhões de vacinas até o segundo semestre do ano. Desta quantidade, 50 milhões já seriam de produção nacional através da nova tecnologia que chegou nesta quarta-feira (2) e outras 50 através da matéria-prima importada. Pode haver uma lacuna de 10 milhões de doses que dependerá da chegada de um novo lote de matéria-prima internacional, mas a presidente da Fiocruz, Nísia Trindade, reforçou que a fundação vem trabalhando para garantir que a promessa inicial seja atingida.



“Em relação à questão do IFA nacional e importado para o ano de 2021, todo esforço foi feito no sentido de acelerar ao máximo essa produção, discutindo todas as etapas regulatórias com a Anvisa. A produção com o IFA nacional começa agora, mas a entrega precisa passar por vários testes. Serão 110 ou 100 milhões? A nossa meta é ir ao máximo, os 110 milhões foi uma estimativa com os dados que tínhamos antes mesmo da vacina ter sido aprovada, de várias etapas terem acontecido, dos problemas iniciais e todo o quadro que acompanhamos. Então o nosso esforço é por um IFA adicional, isso já está contratualizado, é também um esforço para mais matéria-prima se for possível, mas há uma carência no mundo deste produto pelo fato da vacina estar sendo utilizada em 170 países”, ponderou.



Segundo Nísia, a capacidade de produção da Bio-Manguinhos é maior do que a quantidade de insumos farmacêuticos que a Fiocruz tem recebido. No mês de setembro poderá haver um período de transição entre o fim do estoque da matéria-prima importada e o uso da vacina produzida integralmente no Brasil, mas ela ressaltou que a Fundação vem trabalhando para que a mudança no processo possa acontecer de maneira que não prejudique a vacinação no país.

