Nesta quinta-feira, celebra-se nacionalmente o feriado de Dia de Corpus Christi Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 08:00

Rio - Nesta quinta-feira, celebra-se nacionalmente o feriado de Dia de Corpus Christi. Por isso, diversos estabelecimentos e serviços funcionarão em horários diferentes do convencional. As agências bancárias, por exemplo, não vão abrir, assim como as lojas do Saara, que voltam a funcionar na sexta-feira. O Mercadão de Madureira, por sua vez, vai abrir das 9h às 13h. Já os supermercados, shoppings e pontos turísticos vão funcionar em horário especial. Confira:



Supermercados



Publicidade

Todas as unidades do Extra Hiper Todas funcionarão em horário normal no dia 3 de junho. As lojas de Alcântara, Boulevard, Niterói, Teresópolis, Friburgo e Cabo Frio abrirão das 7h às 22h. Já Nova Iguaçu, Extra Barra, Maracanã, São Gonçalo Centro e Galeão, das 7h às 23h. São Gonçalo, Petrópolis, Volta Redonda, Itaipu, Alto da Serra e Itaipava, das 8h às 22h. As unidades do Grande Rio e Carioca, das 8h às 23h. As lojas do Mercado Extra também abrirão normalmente no feriado, das 7h às 22h. A exceção é a unidade de Nova Iguaçu, que funcionará das 7h às 18h.



As lojas do Pão de Açúcar funcionarão normalmente, das 7h às 22h. As unidades Leblon e Ingá, até 23h. Já as lojas do Flamengo e Copacabana, até 21h.



As unidades do Assaí Atacadista abrirão normalmente no dia 3 de junho, das 7h às 22h. A loja Ceasa funcionará das 8h às 20h.



Nessa quinta-feira, as unidades do Prezunic Cidade de Deus, Caxias Centro, Taquara, Nilópolis, Vilar dos Teles e Santa Cruz ficam abertas até as 18h. Todas as outras lojas da rede abrem até as 21h. O Mundial vai funcionar em horário normal, das 7h30 às 21h.



Todas as lojas da rede de Supermercados Guanabara irão funcionar das 7h30 às 22hrs.

Publicidade

Comércio



Na Zona Norte, o Nova América em Del Castilho, e o Shopping Boulevard em Vila Isabel, lojas e quiosques funcionarão das 13h às 21h e as opções de alimentação das 11h às 22h. Já no Madureira Shopping as lojas e quiosques funcionarão das 15h às 21h e as opções de alimentação das 12h às 21h.

Publicidade

No NorteShopping e Shopping Tijuca as âncoras, lojas satélites, quiosques e serviços funcionarão das 13h às 21h. Bares, lanchonetes e restaurantes funcionam das 11h às 22h no NorteShopping e de 12h às 22h no Shopping Tijuca.

Na Zona Sul, no shopping Botafogo Praia, as lojas e quiosques funcionarão das 13h às 21h e os restaurantes a partir das 12h até 21h. O Shopping Leblon segue a seguinte grade: Alimentação até as 22h e Lojas de 15h às 21h.



Já na Zona Oeste, o Recreio Shopping o horário das lojas é de 13h às 21h e da alimentação de 12h às 21h. Já o Via Parque Shopping abre as Lojas e quiosques de 15h às 21h; Restaurantes e lazer de 12h às 22h

e Praça de alimentação de 11h às 22h. O Barra Shopping e New York City Center vão abrir as lojas de 13h às 21h, alimentação de 12h às 22h. No ParkShopping Campo Grande as lojas vão funcionar de 12h às 21h e a parte de alimentação e drogarias de 12h às 22h.



Publicidade

Turismo



Os principais pontos turísticos do Rio também estarão abertos para visitas nesta quinta-feira. O bondinho do pão de açúcar funciona de 12h às 19h, já para o Cristo Redentor, os horários variam de acordo com o acesso: pelas vans do trajeto Paineiras-Corcovado o acesso é das 8h às 17h, com encerramento da bilheteria, às 16h. O AquaRio abrirá das 9h às 18h e o BioParque das 9h às 17h.