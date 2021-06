Marília Mendonça - Reprodução

Marília MendonçaReprodução

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 17:59 | Atualizado 09/06/2021 18:00

Marília Mendonça contou, pelo Twitter, que tem déficit de atenção. A artista revelou o fato ao elogiar profissionais que trabalham com números, e contou um pouco da própria experiência.

"Vocês que trabalham com números, eu pago um pau pra vocês… sem condição nenhuma… pra quem tem déficit de atenção como eu, piora tudo. Os números começam a embaralhar e parece que estão dançando na minha frente e fazendo bundalelê", explicou.



A cantora também contou que já usou remédios para tratar o problema e relembrou como isso afetou na escola. "Eu uso o outro lá, mas nem ele resolve quando se trata de números… entro numa bad gigante na frente deles", disse ela. "Sim, ele super funciona pra mim [o medicamento que diz tomar], mas com número não dá desde sempre. Acho que eu já tenho traumas por ter ido muito mal na escola com as exatas", completou.



