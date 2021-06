Luiza Ambiel - Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 18:34 | Atualizado 10/06/2021 18:39

Luiza Ambiel inovou na maneira de produzir conteúdo nas redes sociais. No Instagram, a musa utiliza o Close Friends para postar conteúdos mais íntimos e se aproximar dos seguidores. Com as mulheres, Luiza conversa sobre maternidade e maquiagem. Já com os homens, a modelo fala sobre sexo.

Em uma entrevista à revista "Quem", Luiza comemorou o sucesso da iniciativa. “Está dando super certo essa interação ainda mais próxima com meus fãs. Eu sempre recebia muito elogio pelas maquiagens que apareço nos programas e nas lives e as fãs pediam dicas, agora posso dar diretamente", conta.

"E os meus fãs homens estão amando trocar experiências nas minhas lives mais picantes no close friends também", conta.



Para participar é necessário somente mandar uma mensagem por inbox. Segundo Luiza, o sucesso é tanto que ela já está recebendo diversos convites. “Tem chegado muita proposta boa e estou estudando junto com a minha equipe. Os convites são desde reality até para eu apresentar programa de TV. Em breve teremos novidades”.