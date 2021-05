Kelly Key Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/05/2021 14:34 | Atualizado 29/05/2021 14:35

Kelly Key embelezou o feed das redes sociais dos seus seguidores neste sábado. A cantora publicou uma foto curtindo o dia de sol na piscina com um maiô cavado branco.

fotogaleria

Publicidade

"Bom dia, você prefere praia ou piscina?", perguntou Kelly Key na legenda da imagem. Nos comentários, os seguidores foram só elogios. "A beleza dessa mulher é surreal", comentou. "Que bumbum!", escreveu outra. "Que mulherão", disse uma terceira.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kelly Key (@oficialkellykey)

Publicidade

Recentemente, compartilhou uma boa notícia com seus seguidores, na segunda-feira (24) . A cantora de 38 anos registrou, no Instagram, o momento em que recebe a primeira dose do imunizante contra a covid-19. A apresentadora se encaixa no grupo prioritário por apresentar comorbidades, no seu caso, uma doença autoimune, a psoríase.

"Hoje foi meu dia! Tenho doença autoimune, 38 anos, faço o uso de imunossupressor e, por isso, faço parte do grupo de comorbidade. Recebi a primeira dose da vacina e junto com ela uma dose de esperança! Eu desejo que outras pessoas também possam sentir essa esperança que só é possível com a vacina", escreveu a cantora na legenda do vídeo em que aparece sendo imunizada.