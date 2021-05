Kelly Key Lucio Luna/Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 14:50

Rio - Kelly Key compartilhou uma boa notícia com seus seguidores, nesta segunda-feira (24). A cantora de 38 anos registrou, no Instagram, o momento em que recebe a primeira dose do imunizante contra a covid-19. A apresentadora se encaixa no grupo prioritário por apresentar comorbidades, no seu caso, uma doença autoimune, a psoríase.

"Hoje foi meu dia! Tenho doença autoimune, 38 anos, faço o uso de imunossupressor e, por isso, faço parte do grupo de comorbidade. Recebi a primeira dose da vacina e junto com ela uma dose de esperança! Eu desejo que outras pessoas também possam sentir essa esperança que só é possível com a vacina", escreveu a cantora na legenda do vídeo em que aparece sendo imunizada.

Kelly ainda alertou os fãs para os cuidados que ainda devem ser mantidos, mesmo após tomar as duas doses da vacina. "Ainda falta a próxima dose e pra quem já tomou as duas... É muito importante lembrarmos q mesmo vacinados, devemos manter as mesmas regras de proteção... Uso de máscaras, lavar as mãos e usar álcool em gel", lembrou a apresentadora.

A cantora agradeceu ao SUS e a todos que têm trabalhado para que a população brasileira seja vacinada. Kelly Key também pede que seus seguidores fiquem atentos aos calendários de vacinação das cidades onde moram. "Cada um que consegue a vacina é quase uma dose de ânimo pra todo mundo! Vamos nos proteger e proteger o próximo", convocou.

"Desejo vacina para todos! Precisamos dela para resistir, reconstruir esse país, frear essa tragédia e espantarmos de vez o coronavirus de nossas vidas", declarou a apresentadora.