Mc Jottape é um dos artistas contratados da Kondzilla Dennis Romano

Por O Dia

Publicado 29/05/2021 14:22

Rio - Jottapê está comemorando o novo feat! O cantor se juntou com Kevinho e Aron Piper, ator da série "Elite", da Netflix. Em entrevista à revista "Quem", o funkeiro contou que está empolgado com a parceria, além de falar sobre a importância da dança para sua música virar um hit.



"Meu primeiro feat internacional. Estou muito empolgado. Tenho certeza que vai dar muito certo. Lá vem hit", declarou. O músico também comentou sobre a indicação ao Prêmio Rádio Globo Quem, com o hit Nem Guindaste. "Fiquei muito feliz, não só por ser uma dancinha que pegou de uma música de sucesso, mas também porque foi minha esposa que fez a coreografia. Muito bom quando o conjunto todo do trabalho dá certo", comemorou.