Tatá Werneckreprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 18:26 | Atualizado 10/06/2021 18:29

Rio - Além de sua carreira na televisão e no cinema, Tatá Werneck também é conhecida por suas sessões de interação com fãs nas redes sociais, quando responde perguntas de seguidores com bastante humor. Em entrevista a revista "Marie Claire", a atriz explicou de onde surgiu a ideia de abrir o box de perguntas nos Stories.

"Meu cunhado me mostrou e do nada estava nos Trending Topics [do Twitter]. O que eu adorei, porque vi que tem mais gente boba que nem eu no mundo", brincou a humorista. Tatá ainda conta que o tema mais abordado nas perguntas estão relacionados à insatisfação das pessoas com seus relacionamentos: "Eu brinco, porque no fundo elas mesmas sabem as respostas".

A apresentadora do "Lady Night" ainda falou sobre "casais margarinas", que sustentam uma imagem de perfeição na web mas relembra: "Todos os casais têm problemas. A vida nas redes sociais é uma ficção", alerta a comediante.

Durante a entrevista, a atriz manteve o tom dos Stories ao falar sobre relacionamentos, na semana que antecede o Dia dos Namorados. Sobre seu relacionamento com Rafa Vitti, com quem tem uma filha de 1 ano, a humorista conta que o senso de humor do ator a conquistou. "Rir junto é fundamental. Rafa tem um senso de humor muito apurado. O senso de humor (e o abdômen) me conquistaram", brincou Tatá.

A atriz finaliza com sua visão do que mais importa em um relacionamento. Para Tatá, não pode faltar "respeito, sinceridade, fidelidade, lealdade, senso de humor e p*taria". Por outro lado, também opina nas coisas que afetam negativamente um romance: "Traição, mentira, manipulação e falta de respeito. E nudes no Instagram."