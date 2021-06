Gosto e cheiro de barro foram identificados por moradores da Zona Norte do Rio nesta quarta-feira (23) - Reprodução / TV Globo

Gosto e cheiro de barro foram identificados por moradores da Zona Norte do Rio nesta quarta-feira (23)Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 11:45

Rio - Moradores de alguns bairros do Rio de Janeiro voltaram a reclamar da qualidade da água que chega às torneiras, indicando cor escura e cheiro forte durante a manhã desta quarta-feira (23). Em março e no início de abril, também foram registrados problemas semelhantes na cidade e na Região Metropolitana. A Cedae chegou a realizar mudanças no sistema de bombeamento do Rio Guandu para garantir que o fornecimento voltasse à normalidade

A contadora Jacqueline Alves Pereira, de 43 anos, afirmou que desde terça-feira (22) ela vem sentindo cheiro e gosto de terra na água do seu condomínio, na Abolição, na Zona Norte do Rio.

Publicidade

“Eu tenho fervido a água quando preciso consumir para uso pessoal. Tenho sentido ontem e hoje um cheiro e gosto ruim na água”, afirmou a contadora.

Moradores do Méier e de Bento Ribeiro também relataram problemas na coloração da água e registraram vídeos mostrando o líquido mais escurecido para o jornal Bom Dia Rio.

Publicidade

O problema ocorre na cidade desde o início do ano. O governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, chegou a pedir desculpas à população fluminense em fevereiro devido às reclamações constantes a respeito da qualidade da água. Na última quarta-feira (16), o Conselho de Administração da Companhia aprovou o ex-secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Leonardo Soares, para ocupar a presidência da empresa por indicação de Castro.

A Cedae foi vendida em leilão que arrecadou R$ 22,6 bilhões, com a concessão de três dos quatro blocos ofertados. O único segmento que não foi vendido foi a de áreas próximas ao Rio Guandu, nos bairros de Santa Cruz, Campo Grande, Realengo, Bangu e Guaratiba.

Publicidade

A Cedae informou que técnicos vão ao endereço da contadora Jacqueline Alves Pereira para verificar a ocorrência, bem como os bairros de Bento Ribeiro, Colégio e no município de Itaguaí ainda nesta quarta (23). A companhia orientou clientes que identificarem alterações na água a solicitar vistoria pelo telefone 0800-282-1195, pois pode se tratar de caso pontual em ramal do logradouro ou até mesmo do sistema interno do imóvel.