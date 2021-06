Cedae - Tomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 19/06/2021 13:13

Rio - Moradores dos municípios de Japeri, na Baixada, e Macaé, na Região Norte Fluminense, vão ter o abastecimento de água interrompido na terça-feira (22). A paralisação do fornecimento acontece em função de duas manutenções preventivas que a Cedae vai realizar nas duas cidades com o objetivo de garantir a segurança operacional do sistema.



Em Macaé, o fornecimento de água será retomado logo após o término da manutenção, mas o abastecimento pode demorar até 72 horas para ser restabelecido por completo em algumas casas localizadas em áreas mais altas. No município de Japeri, a previsão é de normalidade em até 24 horas.



Imóveis que dispõem de sistema de reserva como caixas de água ou cisternas não devem sofrer desabastecimento. A orientação da Cedae é que os moradores façam o consumo da água de maneira equilibrada. Em caso de problemas, os clientes da Cedae podem solicitar o abastecimento por caminhão pipa pelo 0800-282-1195.

Em Macaé, a manutenção será feita na Estação de Tratamento de Água (ETA) Santana e na captação de água na Severina. Em Japeri, o reparo acontece na rede da esquina da Avenida Guandu com a Rua Engenheiro Passos, no bairro de Cidade Jardim Marajoara.