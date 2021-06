Os bombeiros foram acionados às 12h05 e não há registro de feridos até o momento - WhatsApp do DIA (98762-8248)

Por O Dia

Publicado 19/06/2021 13:09 | Atualizado 19/06/2021 13:10

Rio - Um incêndio tomou conta de um prédio no bairro do Riachuelo, na Zona Norte do Rio, durante a tarde deste sábado. Bombeiros do batalhão de Vila Isabel e da Tijuca estão no local realizando a contenção das chamas e não há registros de pessoas feridas até o momento.



O fogo se alastrou por volta das 12h05 quando a corporação foi chamada. O local em que o apartamento foi atingido fica na Rua Vitor Meirelles, número 523. As chamas começaram no sexto andar e se alastraram para os apartamentos acima. Não há informações sobre a causa da tragédia até o momento.