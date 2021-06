Pasta vai distribuir 194.220 doses de vacina da Pfizer e 131.400 da Coronavac, - Divulgação/Secretaria de Estado de Saúde

Pasta vai distribuir 194.220 doses de vacina da Pfizer e 131.400 da Coronavac, Divulgação/Secretaria de Estado de Saúde

Por O Dia

Publicado 19/06/2021 13:08 | Atualizado 19/06/2021 13:37

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) realiza neste sábado (19) a entrega de 325.620 doses de vacinas contra covid-19 aos 92 municípios do Rio de Janeiro. A pasta vai distribuir 194.220 doses de vacina da Pfizer para a primeira aplicação e 131.400 da Coronavac, divididas entre primeira e segunda. Os municípios do Rio, Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí retiraram os imunizantes na manhã de hoje na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da SES, em Niterói. Para os outros 87 municípios, a entrega é realizada por caminhões e vans que começaram a sair da CGA às 8h, com escolta da Polícia Militar.

Em decisão conjunta com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) a pasta incluiu a imunização de lactantes, gestantes e puérperas sem comorbidades contra o novo coronavírus no Calendário Único de Vacinação do estado. A medida foi pactuada nesta quinta-feira (17), na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), e tem como objetivo garantir a uniformidade da vacinação no estado. O documento foi enviado aos municípios nesta sexta-feira (18).



Publicidade

"Estamos trabalhando duro para organizar e acelerar o Calendário Único do estado dentro da realidade da programação de entrega de vacinas pelo Ministério da Saúde. Eu e a equipe da Secretaria de Saúde não vamos descansar até que toda população esteja imunizada", disse o governador Cláudio Castro.



De acordo com o secretário de Saúde, Alexandre Chieppe, até o momento, não há qualquer contra indicação na vacinação de lactantes. "As mulheres não precisam interromper a amamentação para serem vacinadas. Também não há contra indicações para a doação de leite materno. A imunização de lactantes já está elencada no Plano de Operacionalização da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, do Ministério da Saúde. Por isso, pactuamos a inclusão imediata desse grupo no Calendário Único de Vacinação do estado", explicou Chieppe.



Publicidade

Seguindo as orientações do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde, a Secretaria incluiu ainda a vacinação de grávidas e puérperas sem comorbidade no cronograma de imunização. Mas, a vacinação deste público deverá ser condicionada à prescrição médica, após avaliação individualizada do médico.



As gestantes e puérperas com e sem comorbidades que ainda não tenham sido vacinadas contra covid-19 deverão ser imunizadas com as vacinas da Pfizer ou Coronavac. Aquelas que receberam a primeira dose da vacina Oxford/AstraZeneca deverão aguardar o término do período da gestação e puerpério (até 45 dias após o parto) para a administração da segunda dose do esquema vacinal.