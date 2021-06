Clarice Falcão e Eduardo Paes - Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 17:50

Hoje, Eduardo Paes anunciou um novo calendário. Nele, a cidade do Rio de Janeiro é a primeira a prever um calendário de vacinação para a população menor de idade, entre 17 e 12 anos. A previsão é que a convocação comece no dia 1º de setembro e termine até o dia 15 do mesmo mês. O anúncio foi feito nesta pelo prefeito, durante a apresentação do 24° Boletim Epidemiológico da Covid-19. A campanha também foi antecipada para adultos e todo o segmento será imunizado até o dia 31 de agosto.

“Somos a primeira cidade brasileira a anunciar a vacinação dos adolescentes entre 12 até 17 anos de idade. Antecipamos em um mês e 21 dias o calendário da população adulta e incluímos, ainda no mês de setembro, antes do prazo inicial que nós tínhamos, a imunização de todos os adolescentes entre 12 e 17 anos de idade", afirmou Eduardo Paes na ocasião.



Pelo Twitter, Clarice, que tinha dito que beijaria "Dudu" caso fosse vacinada até setembro, brincou com a atualização. "GENTE sou só eu ou o Paes TA MTO ANSIOSO PRA ME BEIJAR NA BOCA", escreveu na rede social.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pt" dir="ltr">GENTE sou só eu ou o Paes TA MTO ANSIOSO PRA ME BEIJAR NA BOCA</p>— Clarice Falcão (@euclarice) <a href="https://twitter.com/euclarice/status/1405850042859147265?ref_src=twsrc%5Etfw">June 18, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Bem-humorado, Eduardo Paes respondeu a cantora: "Se continuar assim a minha mulher vai me mandar atrasar. E eu sou bem mandado!!! Bora vacinar!", brincou o prefeito.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pt" dir="ltr">Se continuar assim a minha mulher vai me mandar atrasar. E eu sou bem mandado!!! ! Bora vacinar!</p>— Eduardo Paes (@eduardopaes) <a href="https://twitter.com/eduardopaes/status/1405931160438509581?ref_src=twsrc%5Etfw">June 18, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>