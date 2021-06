Ex-BBB Victor Hugo - Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/06/2021 10:33

Rio - Ex-participante do "BBB20", Victor Hugo compartilhou uma boa notícia com os fãs, nesta sexta-feira (18). O psicólogo de 27 anos revelou que comprou seu primeiro carro e comemorou a notícia com seus seguidores.

"E a conquista do primeiro carro veio! Obrigado, Deus", escreveu o ex-BBB em seus Stories do Instagram. Na foto, Victor Hugo aparece apoiado no carro que está enfeitado com um laço, mas sem revelar o modelo ou marca do automóvel.