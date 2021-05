Clarice Falcão e Eduardo Paes Reprodução

Publicado 14/05/2021 21:25 | Atualizado 14/05/2021 21:27

Depois que Eduardo Paes divulgou o novo calendário de vacinação do Rio de Janeiro, prometendo vacinar a todos os maiores de 18 anos até outubro, a internet se animou. Diversas pessoas manifestaram sua esperança em retornar à vida normal após a segunda dose do imunizante. Animada com a notícia, Clarice Falcão deixou uma mensagem carinhosa para o prefeito e foi correspondida.

“Se Dudu Paes me vacinar em setembro, eu nem pergunto, dou um beijão na boca dele”, brincou a atriz no Twitter.



se dudu paes me vacinar em setembro mesmo eu nem pergunto dou 1 beijão na boca dele (dps da segunda dose né não sou otaria) — Clarice Falcão do Vigor (@euclarice) May 12, 2021

Eduardo Paes também entrou na brincadeira e respondeu a cantora: “Bora! A alegria é tanta que a patroa aqui é até capaz de liberar. Tenho que providenciar a roupa!”.

Booora! Alegria é tanta q a patroa aqui é até capaz de liberar. Depois faz as contas aí e confirma a data por favor. Tenho que providenciar a roupa! — Eduardo Paes (@eduardopaes) May 13, 2021

Para arrematar, Maria Ribeiro também se encaixou na conversa: “E eu que vacino fim de junho? Partiu beijaço!”.