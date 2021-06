Laíla morreu nesta sexta-feira - Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 17:53 | Atualizado 18/06/2021 17:55

Rio - O corpo do diretor de Carnaval Luiz Fernando Ribeiro do Carmo, o Laíla, será sepultado no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, Zona Norte, às 11h30 deste sábado. As informações foram passadas pela própria família do carnavalesco. Laíla morreu na manhã desta sexta-feira por complicações da covid-19

O sambista estava internado no CTI do Hospital Israelita Albert Sabin, no Maracanã, desde a última quarta-feira (16), mas não resistiu à doença. Segundo parentes, ele foi ao médico fazer exames de rotina e descobriu que estava infectado pelo coronavírus.

Em uma nota enviada à imprensa, a família de Laíla ressaltou que o sambista estava assintomático e já havia tomado as duas doses da vacina contra a covid-19, porém, fazia parte do grupo de risco.



"A família esclarece que, durante todo período, Laíla esteve assintomático, e soube da infecção após testagem no hospital. Laíla também havia sido imunizado contra o novo coronavírus com as duas doses da vacina, conforme publicado - à época - nas redes sociais".

Os parentes também agradeceram o apoio que estão recebendo. "Aos amigos e ao povo do samba, agradecemos pelo apoio neste momento tão doloroso para todos nós. Pedimos orações para que a alma do nosso amado pai, avô, esposo, amigo e líder seja recebida com todo zelo e acolhimento por Deus/Oxalá e aos guias espirituais".

Ao finalizar, pediram empatia e solidariedade com o sofrimento dos parentes que perderam alguém para a covid-19. "A família Ribeiro, assim como as outras 500 mil famílias brasileiras, pede empatia e solidariedade com o sofrimento e a dor que a pandemia insiste em provocar no país. Que as vacinas cheguem no mais célere tempo, que o SUS e a ciência sejam respeitados e que lideranças foquem no que de fato precisam: na vida do povo brasileiro. Que o legado deixado de amor ao samba, respeito e tradição jamais se percam".

Laíla tinha 78 anos e deixa filhos, netos, amigos, esposa, entre outros.