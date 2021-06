Corpo do carnavalesco Laíla é sepultado no Caju

Rio - O corpo do diretor de Carnaval Luiz Fernando Ribeiro do Carmo, o Laíla, foi enterrado neste sábado (19), no Cemitério do Caju, na Zona Norte do Rio. Amigos e familiares se despediram do carnavalesco, que faleceu na última sexta-feira, aos 78 anos, vítima da covid-19. O caixão onde está o corpo de Laíla foi coberto com bandeiras das escolas por onde o carnavalesco passou durante sua carreira.

