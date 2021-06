Igor tem 14 anotações criminais por furto de bicicleta e já havia sido preso em 2018 pelo crime - Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/06/2021



Rio - No mesmo dia em que Igor Martins Pinheiro, de 22 anos, foi preso pelo furto de uma bicicleta elétrica em frente ao shopping Leblon , na Zona Sul do Rio, nesta quarta-feira (16), a juíza Simone de Araújo Rolim, da 29ª Vara Criminal do Rio, negou um pedido para prisão preventiva de Igor feito pelo Ministério Público do Rio (MPRJ) também pelo furto de uma bicicleta, dessa vez, no dia 4 de março deste ano, em Ipanema.

Na decisão, a magistrada alega que o crime não foi praticado mediante violência ou grave ameaça. A juíza ainda argumenta que não é possível fazer uma identificação precisa do jovem nas imagens coletadas, já que elas têm baixa qualidade técnica e o "suposto autor do fato aparece utilizando-se de máscara e óculos escuros", Dessa forma, Rolim entendeu que o reconhecimento feito pelos policiais poderia ser enganoso.



"O reconhecimento em questão foi feito por policial civil que investiga crimes da mesma natureza praticados no bairro, através de imagens captadas pelas câmeras de segurança de prédios vizinhos ao local em que a bicicleta se encontrava estacionada, ocorre que as imagens possuem baixa qualidade técnica e o suposto autor do fato aparece utilizando-se de máscara e óculos escuros, o que dificulta a fidelidade de sua identificação", decidiu a juíza, que afirmou ainda que “não há "indícios suficientes de autoria" suporte probatório mínimo" para assegurar a conversão da prisão.

Nesta quinta-feira (17), o MPRJ apresentou denúncia contra Igor Martins Pinheiro, por subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, com pena inicial de reclusão de dois a oito anos, e multa, podendo ser agravada. A denúncia foi apresentada junto à 40ª Vara Criminal da Capital.



"O denunciado, no dia dos fatos, ao passar pela calçada movimentada onde a bicicleta estava estacionada em um bicicletário, logrou romper a corrente e o cadeado que travavam o veículo e, em seguida, evadiu-se do local. Policiais civis abordaram o denunciado e seu irmão, em via pública, no dia 16, deste mês, momento em que, durante revista pessoal, encontraram dentro da mochila do irmão de Igor um alicate de pressão de 18 polegadas, devidamente apreendido", relata trecho da denúncia.



Também na quarta-feira, o Plantão Judiciário do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) aceitou o pedido de prisão preventiva pelo crime cometido no último sábado (12). O pedido da 14ª DP (Leblon) foi feito e aceito no mesmo dia da prisão. Os donos do equipamento, Mariana Spinelli e Tomás Oliveira, chegaram a acusar o jovem negro Matheus Ribeiro de ter pego a bicicleta. O instrutor de surfe registrou ocorrência contra o casal por racismo, mas o caso é tratado pela delegacia como calúnia.

Igor, homem branco de 22 anos, foi identificado com base nas câmeras de segurança do bairro. Ele tem 28 anotações criminais, sendo 14 delas por furto de bicicleta. O autor do furto foi encontrado em seu apartamento, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, onde os agentes acharam a bermuda que ele utilizava no momento do furto e a ferramenta usada para soltar o cadeado da bicicleta.