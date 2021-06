Geórgea Malato Franco, de 55 anos, está desaparecida - Arquivo Pessoal

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 22:30 | Atualizado 16/06/2021 22:33

"Graças a Deus a Geórgea voltou. O que em tempo algum saiu do meu coração aconteceu. A confiança de que minha irmã apareceria. Todo agradecimento que eu verbalizar jamais será capaz de dar conta de demonstrar o tanto que carrego de gratidão no meu coração", disse Suelyemma.



Ainda de acordo com a nota encaminhada pela família, apesar de não divulgarem as circunstâncias do sumiço, todas a medidas cabíveis serão tomadas: "Hoje, especialmente, precisamos abraçar muito a Geórgea, precisamos e queremos ficar com ela, pertinho. Foi tudo muito traumático. E também precisamos tomar algumas providências, providências também junto a DDPA".