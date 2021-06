Geórgea Malato Franco, de 55 anos, está desaparecida - Arquivo Pessoal

Por Karen Rodrigues*

Publicado 15/06/2021 15:30 | Atualizado 15/06/2021 15:33

Rio - A oficial de Justiça Geórgea Malato Franco, 55 anos, servidora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), está desaparecida desde segunda-feira (14), após sair do prédio em que mora na Praça Varnhagen, na Tijuca, Zona Norte do Rio, por volta das 11h, para ir a uma farmácia na região. Segundo informações, ela estava vestindo uma blusa cinza com desenho de losango quando saiu do apartamento. Géorgea levava uma bolsa pequena com documentos e celular.

Segundo Letícia Pires, prima da servidora, a família está bastante assustada e nervosa com o incidente. Parentes e amigos de Geórgea publicaram nas redes sociais fotos recentes da oficial de Justiça e deixaram contatos para possíveis informações sobre seu paradeiro.

O vereador Reimont (PT) pediu, pelo Twitter, ajuda nas buscas. "A Geórgea é uma companheira muito querida e muito próxima do nosso mandato. Peço a ajuda de vocês compartilhando esse post para que mais pessoas possam vê-lo e nos ajudar a encontrá-la".



Pessoal, a Georgea é uma companheira muito querida e está desaparecida desde ontem.



Saiu de casa ontem, por volta de 11h, na Tijuca. Vestia uma blusa cinza com losangos.



Qualquer informação, ligar para 2332-1633.



Ajudem dando RT! pic.twitter.com/cnAz1YGyfK — Reimont (@Reimont) June 15, 2021

Letícia contou ao DIA que algumas pessoas já entraram em contato com a família com informações sobre o paradeiro de Geórgea, mas todas as pistas eram duvidosas ou falsas. "Falaram que a viram em Magé e agora falaram que a viram no Centro. A polícia já está averiguando", afirmou.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi inicialmente registrado na 19ª DP (Tijuca) e encaminhado para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). "Agentes realizam diligências para localizá-la", informou a instituição, em nota.



Para o envio de informações, entrar em contato pelo telefone (21) 2332-1633.

*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes