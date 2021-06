Homem acusou instrutor de surfe de furtar bicicleta elétrica - Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 15:10 | Atualizado 15/06/2021 15:11

Rio - A empresa Papel Craft diz ter demitido o funcionário envolvido em um caso de racismo contra um jovem negro, no Leblon, na Zona Sul do Rio, no último sábado. A informação foi publicada nos comentários do Instagram da loja após diversos internautas pedirem um posicionamento oficial sobre o ocorrido. O professor de surfe Matheus Ribeiro foi acusado por dois jovens brancos de ter furtado uma bicicleta elétrica enquanto esperava pela namorada próximo ao Shopping Leblon. O vídeo do momento da abordagem foi filmado pela vítima e publicado nas redes sociais.

Além do jovem branco, uma mulher também aparece no vídeo. Segundo o boletim de ocorrência registrado por Matheus online e encaminhado para a 14ª DP (Leblon), ela foi identificada como Mariana Ribeiro Spinelli e será chamada a prestar depoimento na distrital.

Segundo Matheus, o casal o abordou perguntando se ele havia pego a bicicleta e afirmando que o equipamento era deles. "Eu estava esperando minha namorada em frente ao shopping Leblon quando do nada me aparecem esses dois jovens com as seguintes frases: 'Você pegou essa bicicleta ali agora, não foi?'. 'É sim, essa bicicleta é minha', replicou a jovem moça. E daí, eu sem entender nada, fui tentar mostrar para os dois que a bicicleta é minha, com fotos antigas com ela, chave, o que foi possível naquele momento de segundo", contou o jovem em publicação nas redes sociais.