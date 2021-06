Prefeito Eduardo Paes - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Rio - O Twitter virou o principal palco de anúncios de prefeitos e governadores na corrida pela vacinação da população em geral. As interações entre o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e do governador João Doria, de São Paulo , ganharam a participação dos governadores do Maranhão e do Rio Grande do Sul. Nesta terça-feira (15), após Eduardo Leite anunciar que os gaúchos poderão ser imunizados até dia 20 de setembro, Paes desafiou: "Esses caras dos pampas estão querendo gastar onda conosco. Bora vacinar e atropelar o Eduardo Leite".

O governador gaúcho brincou que João Doria, "pai da vacina", "fez amizade forte com o guri do Rio Grande". Leite pretende imunizar todo o estado até a chegada da Semana Farroupilha, tradicional evento gaúcho de comemorações em homenagem aos líderes da revolução. "A gente segue na frente nas duas doses, e do jeito que vai, a gauchada estará imunizada para a Semana Farroupilha, 20/9", escreveu Leite.

Atenção @jdoriajr e @FlavioDino esses caras dos pampas estão querendo gastar onda conosco. Bora vacinar e atropelar o @EduardoLeite_ https://t.co/DEPm00si0c — Eduardo Paes (@eduardopaes) June 15, 2021



Paes respondeu, em tom carioca: "Esses caras dos pampas estão querendo gastar onda conosco. Bora vacinar e atropelar o Eduardo Leite", escreveu o prefeito do Rio, marcando o governador de São Paulo e o do Maranhão, Flávio Dino.

Paes e Leite têm boa relação, e o prefeito do Rio já chegou a sinalizar que o governador do Rio Grande do Sul é o seu preferido, caso entre na corrida à presidência da República em 2022.

Paes anuncia possibilidade de carnaval fora de época na Ilha de Paquetá: 'Bora vacinar!'

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou na manhã desta segunda-feira a possibilidade de realizar o primeiro evento teste no Rio em tempos de pandemia . O objetivo da prefeitura é fazer um carnaval fora de época em setembro deste ano, na Ilha de Paquetá, apenas com a população local. A região faz parte de um experimento e terá toda sua população vacinada a partir do dia 20 de junho, domingo.

Nas redes sociais, Paes anunciou a notícia. "Se tudo der certo, já temos o nosso primeiro evento teste marcado. Bora vacinar!".