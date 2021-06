João Dória e Eduardo Paes - Reprodução Twitter

João Dória e Eduardo PaesReprodução Twitter

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 11:29 | Atualizado 14/06/2021 11:52

Rio - Após o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciar a antecipação do calendário de vacinação contra a covid-19 no estado , o prefeito do Rio, Eduardo Paes, se sentiu desafiado. No domingo (13), Doria anunciou, via redes sociais, que pretende vacinar toda a população acima de 18 anos até 15 de setembro em todo o estado paulista, com isso, Paes afirmou, em tom de brincadeira, que "está preparando a resposta" em relação ao calendário dos moradores da capital fluminense.

"Me aguarde @jdoriajr. Você é o pai da vacina mas eu já adotei a criança e já ganhei o coração do imunizante. Não me provoque. Estou preparando a resposta. Bora vacinar!", escreveu o prefeito do Rio.

Publicidade

Me aguarde @jdoriajr. Você é o pai da vacina mas eu já adotei a criança e já ganhei o coração do imunizante. Não me provoque. Estou preparando a resposta. Bora vacinar! https://t.co/EilkqvlVqI — Eduardo Paes (@eduardopaes) June 14, 2021

Como resposta, o governador de SP incentivou a vacinação de todos. "Bora Eduardo Paes. Aqui também tem mais vacina na agulha. Vamos vacinar todos o mais rápido possível!". Nos comentários, os usuários se divertiram sobre uma "rinha de políticos" para a vacinação.

Publicidade

"Rinha de políticos pra ver quem vacina mais rápido? É disso que o povo gosta e apoia", escreveu uma. "Essa é a única briga política que a gente quer nesse momento. Parabéns aos dois, estão dando show", escreveu outro.

No domingo (13), Paes contou que cogita vacinar toda a população do Rio até o início setembro , um mês antes do previsto pela Secretaria Municipal de Saúde (SES). A declaração foi feita durante uma vistoria de praça em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio. Segundo Paes, a estimativa é devido a aceleração na entrega de vacinas contra a covid-19. "A gente tinha dado uma data de final ou meados de outubro, mas se continuar chegando vacina do jeito que está chegando agora, acho que no começo de setembro já esteja todo mundo vacinado", disse.

Publicidade

Paes elogiou também os esforços da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) na produção das vacinas e o governo federal pela compra das vacinas da Pfizer. No final da tarde de sábado (12), a Fiocruz recebeu mais um carregamento com ingrediente farmacêutico ativo (IFA) para a produção de vacina contra a covid-19. A matéria-prima para produção de vacinas da AstraZeneca chegou pelo Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro.



Os insumos vieram do laboratório Wuxi Biologics, na China. De acordo com a Fundação, a entrega dessa remessa permitirá a continuidade da produção da vacina e garantirá entregas semanais ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) até 10 de julho.

Calendário antecipado pela segunda semana seguida; confira



Publicidade

Na última quarta-feira (9), Paes anunciou, através das suas redes sociais, que a cidade irá vacinar todos com mais de 50 até o dia 19 de junho, sábado da próxima semana. Foi a segunda semana seguida de antecipação do calendário anunciado no fim de maio. A nova programação antecipa em 10 dias a primeira previsão divulgada pela prefeitura para a faixa etária de 50 anos, que estava programada para receber o imunizante no dia 28.

De acordo com o novo cronograma, na segunda-feira (14) se vacinam o grupo de 53 anos, com mulheres pela manhã e homens no turno da tarde. Na terça-feira (15) o mesmo esquema para quem tem 52 anos. Na quarta-feira (16), a vacinação geral é interrompida para a vacinação dos profissionais da Educação Superior, profissionalizantes e outros. Na quinta-feira (17), a vacinação geral volta com o mesmo esquema de turnos para a faixa de 51 e na sexta-feira (18) será a vez de quem tem 50 anos. Já no sábado (19), será feita uma repescagem para quem tiver mais de 50 anos.

Publicidade

O prefeito Eduardo Paes chegou a comemorar que a sua vez de vacinar estava próximo. Ele vai receber a dose imunizante na quinta-feira (17).