Publicado 13/06/2021 18:47 | Atualizado 13/06/2021 19:16

Rio - O estado do Rio de Janeiro registrou o segundo dia seguido de alta na média móvel de mortes por Covid-19. Neste domingo (13), a Secretaria Estadual de Saúde indicou 71 mortes e 592 casos confirmados. A média móvel de mortes atingiu 209, 40% a mais em relação há 15 dias.

Já a média móvel de casos está e 3.309, em estabilidade. Desde o início da pandemia, o estado do Rio registra 905.821 casos confirmados e 52.998 óbitos por Covid. A taxa de ocupação em leitos de UTI Covid-19 está em 73.1%; a taxa em leitos de enfermaria, em 45%. O mapa de risco do estado está majoritariamente em amarelo, o que significa risco baixo. A Região Metropolitana - capital, Baixada, Niterói e São Gonçalo - e a Baía de Ilha Grande estão em risco moderado. O Noroeste do estado está em risco alto.

Pandemia no Brasil

O país registrou 1.129 mortes provocados pelo coronavírus neste domingo (13). Com a atualização dos dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o Brasil chegou a 487.401 óbitos. Já o número de infectados está em 17.412.766, com 37.948 novos casos confirmados nas últimas 24 horas.

O ranking de estados com mais mortes pela Covid-19 é liderado por São Paulo (118.121), Rio de Janeiro (52.998) e Minas Gerais (43.124). As unidades da Federação com menos óbitos são Roraima (1.679), Acre (1.712) e Amapá (1.762).

Em relação aos casos confirmados, São Paulo também lidera, ultrapassando 3,4 milhões de casos. Minas Gerais, com mais de 1,6 milhão, e Paraná, com mais de 1,1 milhão de casos, aparecem na sequência. O estado com menos casos de Covid-19 é o Acre (84.174), seguido por Roraima (107.570) e Amapá (113.940).