Em Paciência, parede foi pichada em homenagem a Ecko e o irmão Carlinhos Três Pontes - REPRODUÇÃO INTERNET

Por Yuri Eiras

Publicado 13/06/2021 16:04 | Atualizado 13/06/2021 17:23

Rio - O miliciano Wellington da Silva Braga, de 34 anos, o Ecko, investiu em armas e homens para tomar as favelas de Santa Cruz das mãos do tráfico, em 2018. O período gerou cenas que moradores jamais gostariam de ver de novo, como aquela em 8 de outubro, quando dezenas de criminosos armados, encapuzados e uniformizados como uma tropa de elite policial tomaram a Favela do Rola ainda de manhã. A cena, transmitida ao vivo pela televisão e filmada por um helicóptero, chocou a sociedade e a própria polícia. Pouco mais de dois anos depois, volta a rondar a região o medo de que, com a morte do miliciano mais procurado do Rio, outra guerra contra o tráfico seja deflagrada.

Hoje controladas pelo grupo de Ecko, as comunidades do Rodo, Antares, Rola e Cesarão já foram dominadas por traficantes do Comando Vermelho (CV). Nas redes sociais, usuários identificados como integrantes da facção prometem retornar à região, cortada por três grandes avenidas que ligam os bairros de Santa Cruz, Paciência e Campo Grande. "Nós vamos voltar para casa, Deus é justo", escreveu um. "Hora de aproveitar essa fragilidade", disse outro.

Os milicianos usaram táticas militares durante a invasão ao Rola, vestindo roupas semelhantes às usadas pelos policiais militares Reprodução / TV Globo

Familiares e pessoas próximas de Ecko bloquearam suas contas nas redes sociais, após mensagens de perfis identificados como de facções rivais. Alguns trocaram o nome do perfil para 'Família Braga de Luto'. "O império da Família Braga vai continuar", escreveu um.

"O clima aqui está pesado. Parece que as pessoas estão tensas com uma possível invasão, confronto. E o bairro está 'tampado' de polícia", conta um morador da comunidade Três Pontes, em Paciência, onde Ecko foi capturado e morto no último sábado (12). Segundo o morador, a comunidade está silenciosa, mas mensagens de "quem traiu, vai pagar" pipocaram em grupos de WhatsApp do bairro, ao longo do dia da morte de Ecko. Durante o enterro do miliciano, na manhã deste domingo (13), fogos foram ouvidos em Paciência durante alguns minutos . "Ele era conhecido, mas não era tão visto. A comunidade está mais tensa do que de luto", completou.

Corpo do miliciano Ecko é enterrado com longa queima de fogos Divulgação

No sábado, após a morte de Ecko, um grupo de manifestantes chegou a interditar um trecho da Avenida Cesário de Melo, com pneus e lixos na via. Um veículo de imprensa chegou a ser apedrejado. A região amanheceu com reforço policial neste domingo (13). "Policiais militares do 2° Comando de Policiamento de Área (CPA) e das Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM) seguem reforçando o policiamento na região", afirmou a Polícia Militar, em nota.

Irmãos e comparsas podem ser os sucessores de Ecko na milícia

O DIA apurou que entre quatro nomes, dois são irmãos de Ecko, o que daria o pontapé a uma terceira geração do crime na família Silva Braga - o irmão de Ecko, Carlos Alexandre da Silva Braga, o Carlinhos Três Pontes, foi o principal nome da milícia até sua morte, em abril de 2017. Com a morte de Ecko, a Polícia Civil já sabe quem podem ser os possíveis herdeiros na linha sucessória do grupo controlado pelo miliciano, que tinha sob seu domínio territórios extensos na Zona Oeste e Baixada Fluminense.apurou que entre quatro nomes, dois são irmãos de Ecko, o que daria o pontapé a uma terceira geração do crime na família Silva Braga - o irmão de Ecko, Carlos Alexandre da Silva Braga, o Carlinhos Três Pontes, foi o principal nome da milícia até sua morte, em abril de 2017.

Garça' e 'Latrel', homens de confiança, podem assumir o poder, mas Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, e Wallace da Silva Braga, o Batata, irmãos de Ecko, também estão na 'linha sucessória' da milícia. Preso desde o mês passado, Wallace foi classificado como criminoso de alta periculosidade.

"Ao longo de vários meses, nós fomos montando esse quebra-cabeça que é a milícia do estado. Eles se antecipam normalmente em relação as nossas equipes, até em relação a aeronave", disse Pena. "A investigação continua.O irmão dele foi preso e tentou tomar o fuzil de um dos policiais da Draco. Vamos representar que ele vá para presídio federal, considerando que ele pode estar na linha sucessória".