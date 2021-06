Flávio Bolsonaro - Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 13:41 | Atualizado 12/06/2021 13:52

O senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) parabenizou a Polícia Civil após operação neste sábado, 12, que resultou na morte de Wellington da Silva Braga, o Ecko, que era até então o maior chefe da milícia no Rio e um dos criminosos mais procurados do país.

Parabéns aos Policiais Civis do Rio pela eliminação do miliciano “Ecko”, que nunca foi policial e era o mais procurado do país!

Todo respeito e apoio incondicional aos verdadeiros Policiais de todo o Brasil! #policia pic.twitter.com/IqgcpQdHtD — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) June 12, 2021

Policiais civis que comandaram a operação 'Dia dos Namorados', que se sucedeu na captura e morte de Ecko, afirmaram que o miliciano tentou retirar a arma de uma policial feminina enquanto era resgatado. O miliciano foi encontrado em casa, em Paciência, e tentou fugir do cerco policial, mas foi atingido por um primeiro disparo. Depois, ao ser socorrido e tentar retirar a arma de uma agente, foi alvejado mais uma vez.

O governador do Rio, Cláudio Castro, também usou das redes sociais para se pronunciar:

Hoje é um dia importante. Demos um golpe duro nas facções criminosas do Estado. Parabéns @PCERJ pela operação cirúrgica e sigilosa que capturou o Ecko, miliciano mais procurado do Brasil. — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) June 12, 2021

Ecko foi resgatado de van para um campo de futebol da comunidade Três Pontes, onde um helicóptero pousou e o socorreu para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, onde já chegou sem vida. "O Ecko foi alvejado por dois disparos. No momento inicial ele fugiu por trás e foi alvejado por um tiro. No trajeto da van ele tentou retirar a arma de uma policial feminina e foi efetuado um outro disparo", explicou Thiago Neves, delegado da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil.



"Só 21 policiais participaram da ação, com o apoio de dois helicópteros. Efetivo reduzido, para eliminar o risco de fuga do local. O cerco planejado com equipe entrando pela parte de trás e pela frente. Quando helicóptero fez sobrevoo, ele tentou fugir pelos fundos. Ele reagiu. Tentou voltar para casa e os policiais que estavam entrando pela frente bateram de frente. Ele reagiu e houve confronto", afirmou o diretor do Departamento Geral de Polícia Especializada, Felipe Curi. "Colocaram ele baleado numa van e levaram até um campo de futebol, onde o helicóptero pousou e ele foi socorrido".



Segundo os delegados, Ecko percebeu a chegada das equipes policiais quando o comboio ainda passava pela Avenida Brasil. Ele foi encontrado na casa de parentes. Equipes da Polícia Civil que o investigavam já tinham a informação de que o miliciano visitaria a namorada neste sábado.