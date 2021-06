Kathlen Romeu morreu após ser atingida por um tiro durante uma operação policial no Complexo do Lins - Reprodução / Instagram

Kathlen Romeu morreu após ser atingida por um tiro durante uma operação policial no Complexo do LinsReprodução / Instagram

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 13:01 | Atualizado 12/06/2021 13:04

Rio - Após o caso da jovem Kathlen Romeu, de 24 anos, que estava grávida e foi morta durante uma operação policial, na Zona Norte do Rio, a Polícia Militar trocou o comandante da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Complexo do Lins, onde aconteceu a tragédia. Nesta sexta-feira, a corporação também informou que os 12 policiais envolvidos na operação foram afastados das ruas . Em nota, a PM informou que a troca de comando das unidades "fazem parte da rotina estratégica".

Segundo o RJTV, além da UPP do Lins, as unidades da Providência, Andaraí e São João também tiveram o comando trocado.

Publicidade

"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que as trocas de comando das unidades fazem parte das rotinas estratégicas da Corporação", diz a nota da PM.

Ainda nesta sexta-feira, a avó, mãe, pai e marido de Kathlen estiveram na Delegacia de Homicídios (DH) para prestar depoimento. Agora, um dos principais pontos a serem apurados pela investigação é de onde partiram os tiros que, segundo os familiares, vieram dos PMs. No entanto, a corporação nega a versão.

Publicidade

"As vidas só importam na zona sul. As operações são diferentes, são menos desastrosas. Tudo que ensinam para a gente, que você tem que estudar, andar com pessoas de bem, se formar, é perdido no meio do caminho", disse a mãe de Kathlen durante participação no 'Encontro'.