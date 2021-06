Neste sábado, Dia dos Namorados, casal coloca cama em cima do canteiro da Avenida Brasil, na altura de Guadalupe - Reprodução/Twitter

Neste sábado, Dia dos Namorados, casal coloca cama em cima do canteiro da Avenida Brasil, na altura de GuadalupeReprodução/Twitter

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 20:31 | Atualizado 12/06/2021 20:33

Rio - Neste sábado (12), Dia dos Namorados, um casal chamou atenção de quem passava pela Avenida Brasil, na altura de Guadalupe, na Zona Norte do Rio. Isso porque os dois estavam em uma cama, em cima do canteiro da via, vestidos com roupões e tomando champanhe. A ação rendeu comentários nas redes sociais: "Coisas que só acontecem em Guadalupe", escreveu um internauta.

Em plena Avenida Brasil, na altura de Guadalupe. NEGO ALOPRA! hahaha pic.twitter.com/S7jAhNM6uG — LEANDRO FURTADO (100° Conta) (@LEANDROFBJJ) June 12, 2021