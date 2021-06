Fabíola David, esposa do presidente de honra da Beija-Flor de Nilópolis, Anísio Abraão David postou em seu instagram: ‘Ainda em tempo de dizer como é grande o meu amor por você.' - Divulgação

O amor comemorado de diversas formas, seja a dois, em grupo, em casa, restaurantes ou hotéis ganharam as timelines de todas as redes sociais do mundo. Na Baixada Fluminense e do Grande Rio não poderia ser diferente.

Fabíola David, esposa do presidente de honra da Beija-Flor de Nilópolis, Anísio Abraão David postou em seu instagram: ‘Ainda em tempo de dizer como é grande o meu amor por você’

Ainda sobre Nilópolis, o prefeito Abraaozinho David recebeu o carinho de sua namorada, a engenharia e crossfiteira Kamilla Duarte.



A iguaçuana e vice-campeã do BBB21 Camilla de Lucas participou da campanha do Dias dos Namorados da C&A com seu crush, o influencer Mateus Ricardo, o @blecaute27.

A médica Ludimilla Ceciliano comemorou o amor com seu eterno namorado o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), André Ceciliano.



A primeira agenda da empresária Vivian Festas com seu esposo e parceiro Gilson Lima foi na inauguração da Vivian Festas - Casa do Confeiteiro, em Madureira. À noite, eles curtiram um jantar romântico com outros casais de amigos.

O médico Anderson Martins comemorou os 30 anos de namoro com a nutricionista, a rainha dos brigadeiros Tatiana Brum.



O deputado federal Juninho do Pneu homenageou sua amada esposa, a estudante de medicina Fernanda Carvalho ‘ dia de comemorar o amor que praticamos todos os dias, desde que nos vimos pela primeira vez.’



O vereador de Nova Iguaçu Dr. Marcio Guerreiro declarou em seu facebook ‘#MuitoAmorEnvolvido #ValentinesDay2021’ pra sua esposa, a dermatologista, Nicole Wienen.

A advogada e influencer Maria Carolina Freitas comemorou o primeiro dia dos namorados com seu marido, Max Fernandes.



Já, o médico Caio Souza reforçou pra sua amada, a farmacêutica Andressa Almeida, que há 11 anos vem construindo uma família harmoniosa, com respeito mútuo e compreensão.

Em Duque de Caxias, o deputado federal Aureo Ribeiro declarou pra sua esposa, Aline Ferreira, que ‘O amor está no ar! E através da cultura podemos celebrar o amor de diversas maneiras: música, livros, poemas... Compartilhando um trecho da obra de Vinícius de Moraes...’



Em seu Instagram, o doutor Flávio desejou amor, carinho e cumplicidade para sua esposa Lucimar Ferreira, prefeita de Paracambi.