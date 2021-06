Cátia da Silva Rosa, 52, foi morta a facadas pelo companheiro Luciano dos Santos Rodrigues, 39 anos, em Campo Grande - Arquivo pessoal

Cátia da Silva Rosa, 52, foi morta a facadas pelo companheiro Luciano dos Santos Rodrigues, 39 anos, em Campo GrandeArquivo pessoal

Por O Dia

Publicado 13/06/2021 18:34

Rio - A comerciante Cátia Rosa Jesuíno, de 52 anos, foi enterrada na tarde deste domingo (13), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste do Rio. Cátia foi esfaqueada pelo companheiro dentro da casa onde moravam, na comunidade da Carobinha, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio.

Luciano está foragido da polícia desde a noite de sexta-feira. Neste domingo, o Portal dos Procurados divulgou cartaz para ajudar a localizá-lo. Um inquérito foi aberto na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Publicidade

Portal dos Procurados divulgou cartaz de suspeito de feminicídio em Campo Grande - Divulgação

Segundo a filha, Monique Rosa Jesuíno, de 32 anos, as últimas palavras da mãe para ela aconteceram momentos antes do crime. Em uma ligação, às 23h, Monique ouviu a mãe dizer: "Luciano não faço isso comigo pelo amor de Deus".

Publicidade

Cátia e Luciano estavam juntos há três anos. O fato do companheiro beber muito e ser agressivo preocupava a comerciante. No entanto, de acordo com Monique, a mãe sentia pena do companheiro. "Minha mãe sempre fez o bem ao próximo, o bairro todo está de luto. Ela sentia pena dele, por isso não largava ele", conta a filha que também pediu por justiça. "Quero ver ele atrás das grades pagando pelo o que fez com a minha mãe".