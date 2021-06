Portal dos Procurados divulgou cartaz de suspeito de feminicídio em Campo Grande - Divulgação

Portal dos Procurados divulgou cartaz de suspeito de feminicídio em Campo Grande Divulgação

Por Thuany Dossares

Publicado 13/06/2021 15:12

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, neste domingo, um cartaz pedindo informações a população que ajudem a polícia a capturar Luciano dos Santos Rodrigues, de 39 anos. Ele é suspeito de assassinar a facadas Cátia da Silva Rosa, de 52 anos, na última sexta-feira, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio.



O crime aconteceu na casa onde o casal morava, na Rua Restinga. De acordo com a filha da vítima, Catia implorou para não ser morta pelo companheiro, que já apresentava comportamento agressivo e bebia muito.



"Luciano, não faça isso comigo, pelo amor de Deus", foram as últimas palavras que a mulher gritou, segundo a filha. As duas estavam no telefone. Ela foi a primeira a encontrar o corpo da mãe, no quarto do casal.



O casal estava junto há três anos, mas a vítima ficava com pena de terminar o relacionamento, de acordo com familiares.



A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) instaurou um inquérito para investigar o caso e policiais realizam diligências para prender o autor e esclarecer o que motivou o crime.



O delegado responsável pelo caso solicitou a prisão de Luciano no Plantão Judiciário da Capital, sendo acatado o pedido e decretada a prisão temporária de 30 dias em desfavor do acusado. O suspeito já é considerado foragido da justiça por feminicídio. A polícia teme que ele fuja para Sergipe.



O Disque Denúncia recebe informações sobre o paradeiro de Luciano, nos seguintes canais de atendimento: whatsapp do Portal dos Procurados (21) 98849-6099, telefones (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177, através do aplicativo "Disque Denúncia RJ", além das redes sociais Facebook (inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/, e Twitter https://twitter.com/PProcurados (mensagens).



O Anonimato é Garantido.