Policiais identificaram crimes de desmatamento, movimentação do solo, corte de talude, nivelamento de greide e abertura de estrada no município de Nova Friburgo - Divulgação/Dique Denúncia

Por O Dia

Publicado 13/06/2021 14:36

Rio - Policiais militares lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual dos Três Picos (5ª UPAm) identificaram, neste sábado (12), com auxílio de informações encaminhadas pelo programa Linha Verde (0300 253 1177), do Disque Denúncia, os crimes de desmatamento, movimentação do solo, corte de talude, nivelamento de greide e abertura de estrada no município de Nova Friburgo, na Região Serrana.

Os policiais cumpriam ordem de policiamento para verificar uma denúncia do Linha Verde sobre desmatamento em loteamento irregular e, na Rua Urias Lugon, no Amparo, realizaram vistoria no local denunciado e constataram de imediato diversas árvores de pequeno e médio porte com características nativas do bioma mata atlântica, cortadas, além da movimentação do solo com corte de talude, nivelamento de greide e abertura de estrada em uma área com cerca de dois mil metros quadrados. Os policiais cumpriam ordem de policiamento para verificar uma denúncia do Linha Verde sobre desmatamento em loteamento irregular e, na Rua Urias Lugon, no Amparo, realizaram vistoria no local denunciado e constataram de imediato diversas árvores de pequeno e médio porte com características nativas do bioma mata atlântica, cortadas, além da movimentação do solo com corte de talude, nivelamento de greide e abertura de estrada em uma área com cerca de dois mil metros quadrados.

Os agentes da 5ª UPAm, então, questionaram o responsável pelo terreno sobre as autorizações ambientais para aquelas atividades realizadas e o mesmo informou não as possuir, sendo então encaminhado à 151ª DP (Nova Friburgo), onde a ocorrência foi registrada de acordo com os artigos 38 e 60 da lei de crimes ambientais.



O Linha Verde reforça a solicitação para que a população continue denunciando crimes ambientais em todo o Estado do Rio por meio dos telefones 0300 253 1177 (interior, custo de ligação local) ou 2253 1177 (capital), além do APP “Disque Denúncia RJ” disponível para celulares. Por essa modalidade, o denunciante pode enviar fotos e vídeos, com a garantia do anonimato.

É possível denunciar também por meio da página do Linha Verde no facebook, www.facebook.com/linhaverdedd ou ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br). Lembrando que em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.