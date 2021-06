Em Madureira, na Estrada do Portela, altura do número 318, os agentes flagraram outro evento com mais de 250 pessoas aglomeradas - DIVULGAÇÃO/SEOP

Em Madureira, na Estrada do Portela, altura do número 318, os agentes flagraram outro evento com mais de 250 pessoas aglomeradasDIVULGAÇÃO/SEOP

Por O Dia

Publicado 13/06/2021 13:22

Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) interrompeu dois eventos irregulares na noite de sábado (12), em bairros da Zona Norte do Rio. Em Madureira, agentes da prefeitura encerraram uma festa clandestina com temática de Dia dos Namorados. O evento contava com cerca de 250 pessoas.

A festa aconteceu em um espaço na Estrada do Portela. Segundo os agentes, as pessoas estavam aglomeradas, sem distanciamento entre as mesas. A festa contava com pista de dança, o que ainda é proibido pelos decretos restritivos da prefeitura. O estabelecimento foi interditado e o público foi retirado do local.

Publicidade

Evento em Madureira tinha cerca de 250 pessoas DIVULGAÇÃO/SEOP

Em Vista Alegre, na Avenida Brás de Pina, a prefeitura encontrou cerca de 400 pessoas que lotavam um estabelecimento, a maioria sem máscara de proteção. O espaço também foi interditado.

Publicidade

Segundo a prefeitura, 44 infrações sanitárias foram registradas da noite de sábado até a madrugada de domingo, entre multas para bares e para pessoas sem máscara.