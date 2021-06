Obra na Praça Orlando de Barros Pimentel na reta final - Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 17:59 | Atualizado 11/06/2021 17:59

Maricá - A Praça Orlando de Barros Pimentel, principal área de lazer do Centro de Maricá, está com as obras na fase final. A Prefeitura, através da autarquia de Serviços de Obras de Maricá (Somar) está em fase de acabamento dos pisos e foi iniciada a retirada do piso de peças de intertravado de concreto no entorno da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Amparo, para a colocação das pedras de granito. Após esta fase, o mesmo processo ocorrerá na rua dos bares. No local já está sendo executado o paisagismo.

As equipes de obras também realizaram a pavimentação das ruas 53, 64 e 66, em Jaconé. No bairro de Itapeba está sendo realizada a drenagem do rio próximo ao campo do Lameiro e da quadra poliesportiva do bairro.

Já em São José de Imbassaí, a Prefeitura realizou a pavimentação da Rua F (Loteamento Dom Felipe), colocação de galerias na Avenida Marajó com a Rua Canindé e a colocação de galerias e palmeiras na Orla do Marine.

Em Cordeirinho foi realizada a limpeza da orla da Rua 77 até a Rua 95, onde foram retirados diversos tipos de resíduos sólidos das areias da praia. A ação também ocorreu na Orla do Recanto, em Itaipuaçu. Ainda no bairro foi feito o serviço de pavimentação na Rua 59.

A Rua dos Quintanilhas, nas Pedreiras, recebeu a instalação de um Traffic Calming (redutor de velocidade) em frente à Escola Municipal Romilda dos Santos.