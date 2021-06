DJ Grazy - Foto: Divulgação

Maricá - A Prefeitura realiza nos dias 13, 24 e 29/06 o Arraiá de Maricá. Organizada numa parceria das secretarias de Turismo e Cultura, a programação exclusiva com artistas da cidade repleta de forró e música sertaneja será transmitida pelas redes sociais, Facebook e Youtube.

No domingo, 13/06, Dia de Santo Antônio, a festa começa às 14 horas com a apresentação de Douglas Kali. No mesmo dia tem também Banda Loka, Lavínea Guimarães, Trio Espírito Santo, Maiara Coboski, Forró Brasil, Givan e Junio, Edinho Manhoso, Bruno Di Berner, Dj Grazi e a boneca dançarina.

“Mais uma comemoração. Esse ano, um pouco diferente do que já estamos acostumados de grandes produções, muita gente esperando nosso show, dançando e cantando com a gente. Infelizmente, esse ano vai ser de longe, pela telinha. Mas o que importa é a energia que a gente recebe, as mensagens”, disse Berner, que continuou.

“Como artista local, eu só tenho a agradecer, que nesse momento tão difícil para todos nós, principalmente para a classe artística, estão fazendo de tudo para nos fazer presentes. Eu aguardo ansioso por mais essa festa, para levar alegria e um pouco de distração para quem está em casa”, comemorou Bruno.

O Trio Espírito Santo está de cara nova. Higor Cabral é o mais novo componente da banda, assumindo os vocais. “Estamos extremamente empolgadas para mostrar para a galera do nosso município esse novo momento da banda. Felizes também por levar a alegria da cultura nordestina para a casa dos maricaenses. Aonde vamos, fazemos questão de dizer que somos de Maricá. Quando temos oportunidade de tocar em casa, aí é maravilhoso”, declarou Lipe Moraes, que atua na voz e na zabumba.

“No nosso repertório, a galera vai poder ouvir músicas de Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Falamansa, etc. Nossa expectativa é fazer a casa das pessoas que estarão nos assistindo virar uma mini festa junina. O pessoal pode se preparar que o TES está chegando para fazer bagunça!!!”, avisou Lipe.

Na quinta-feira, 24/06, Dia de São João, se apresentam no Arraiá, Eduardo Silva, Rhoan Victor, Banda Capim Limão, TatudoEmCasa, Dida Show e Raquel Fonseca, Moniquinha Angelo, Dj Joran e a boneca dançarina.

“É muito mais do que trabalho. É uma honra a gente ser usado como instrumento de alegria para levar um pouquinho de distração e de música para os lares de todos os maricaenses e gente dos quatro cantos, já que é pela internet. Eu acho que a ideia das lives foi uma cartada maravilhosa porque está proporcionando alegria para as pessoas que estão confinadas em casa, nos dá a oportunidade de trabalhar. Temos muito orgulho em ser Pratas da Casa”, declarou a vocalista do TaTudoEmCasa, Cida Santos.

Na terça-feira, 29/06, Dia de São Pedro, para fechar a comemoração com chave de ouro, o comando da folia será dividido entre Luis Fernando, Casa Kaiana, Roberta Tílio e Ricardo Agura, Monique Vidal, Ricardo Pop, Cinthia Moura, Angelo Paiva, Betinho Bahia e Ismayer Alves, Forró Bom Demais, Dj Marcio Albuquerque e a boneca dançarina.