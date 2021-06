Mais empresas aderem ao Programa de Amparo ao Emprego - SECOM

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 21:50

Maricá - Representantes de 41 das 65 novas empresas inscritas no Programa de Amparo ao Emprego (PAE) assinaram nesta quinta-feira (10/06) o termo de adesão ao programa. Respeitando todos os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19, o ato aconteceu no auditório da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Comércio, Indústria, Petróleo e Portos, responsável pela iniciativa.

Além dos responsáveis de 41 empresas ingressantes, a assinatura contou com a presença do prefeito Fabiano Horta, do responsável pela pasta, Igor Sardinha, e do subsecretário de Comércio e Empreendedorismo, Luciano Leal, que passaram orientações aos empresários sobre os procedimentos durante o programa.

Essas novas empresas cadastradas se juntam a outras 224 já participantes, o que representa uma proteção de 1.463 postos de trabalho dentro do município, desde o início da pandemia.

“O programa possibilita proteger os empregos formais na cidade, amparar o empregador para que ele possa nos ajudar a fortalecer a economia do município e, consequentemente, minimizar os efeitos econômicos causados pela pandemia”, ressaltou Igor Sardinha.

Pelo PAE, a Prefeitura efetua o pagamento de R$ 1.045 ao empregado vinculado a (MEIs) e a trabalhadores de micro ou pequenas empresas instaladas na cidade. O benefício é concedido apenas àquelas empresas com efetivo de até 49 empregados e que tiveram suas atividades prejudicadas por conta do isolamento social como enfrentamento à pandemia da Covid-19. Em troca do pagamento da folha salarial dos empregados, o empreendedor se compromete a manter as vagas de emprego e a empresa aberta.

Em defesa da manutenção do nível de empregos de Maricá, o prefeito Fabiano Horta enviou para a Câmara Municipal, no início de maio, o Projeto de Lei (PL) para a reabertura das inscrições do PAE. Aprovado em segundo turno pelo Poder Legislativo, a reabertura para novas inscrições teve início no dia 20/05 e se encerrou no dia 25/05.