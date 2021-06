Moradores de rua são vacinados contra Covid-19 - SECOM

Moradores de rua são vacinados contra Covid-19SECOM

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 07:46

Maricá - A Prefeitura de Maricá iniciou, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), nesta quarta-feira, 09/06, a vacinação de pessoas em situação de rua. A previsão, de acordo com a pasta, até a próxima sexta-feira, 11/06, é vacinar os 140 cadastrados pela equipe do Programa Consultório na Rua (CnaR). É a primeira vez que pessoas em situação de rua são incluídas no calendário vacinal nacional do país.

“A população em situação de rua é grupo prioritário para as campanhas de vacinação da Influenza (H1n1) e está inserido no Programa Nacional de Imunização (PNI) para a vacinação contra a Covid-19 desde o seu lançamento. Agora chegou a vez no calendário, com doses destinadas para eles. Proteger essa população é de extrema importância em virtude da vulnerabilidade dessas pessoas”, comentou a subsecretária de Saúde, Solange Oliveira.

Publicidade

A vacinação das pessoas em situação de rua está sendo realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), através do Programa Consultório na Rua (CnaR), que desde 2014 oferece cuidados médicos essenciais, assistência psicológica, orientação, oferta de atividades de integração social e resgate da cidadania às pessoas que vivem em situação de rua.

Equipes do programa percorreram nesta quarta-feira (09/06), os bairros de Bambuí, Guaratiba, Ponta Negra e Flamengo vacinando o público-alvo. Ainda de acordo com a pasta, a previsão é vacinar pessoas em situação de rua nesta quinta-feira, 10/06, em Itaipuaçu e no Centro (incluindo abrigos), na sexta-feira (11/06).

Publicidade

Os vacinados se mostraram esperançosos com o recebimento do imunizante. Para eles, é mais uma forma de serem protegidos contra grandes problemas, como a Covid-19.