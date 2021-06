A "máquina saneadora" muito potente e que segue efetuando limpeza em vários bairros da cidade - Divulgação

Publicado 09/06/2021 16:39 | Atualizado 09/06/2021 16:39

Maricá - Nesta quarta-feira (09/06) foi dia da linda Praia de Cordeirinho receber um cuidado especial da Prefeitura de Maricá, que através do Serviço de Obras do Município, a SOMAR, fez uma operação de limpeza na orla.

Foram retirados da areia além do lixo que foi devidamente coletado, vários tipos de resíduos, plásticos, embalagens, entre outros materiais que sujavam as areias da praia, pre se ter uma ideia, havia até carcaças de televisores velhos jogados na areia o que demostra um total desrespeito ao meio ambiente vindo das pessoas que jogaram esse tipo de lixo no local .

A SOMAR disponibilizou uma "máquina saneadora" muito potente e que segue efetuando limpeza eficiente em vários bairros da cidade.



Nossa cidade é linda e deve permanecer linda e limpa, portanto é necessário jogar o próprio lixo no lixo, mantendo nossas praias lindas e limpas como devem ser.