Prefeitura realiza ação de choque para conscientizar comércio na luta contra o Covid-19Foto: Carlos Alberto

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 16:29

Maricá - Começou nesta terça-feira (08/06) um ação em conjunta das Secretarias de Trânsito e Engenharia Viária, de Transportes e Ordenamento do Solo Público e a Ordem Pública estão realizando uma ação de Choque de Ordem, contra o Covid-19 onde comércios estão sendo visitados pela Prefeitura numa ação de conscientização, a ação hoje foi no Centro da cidade mas passará por todos os bairros da cidade, Itaipuaçu e Inoã já receberam tal visita.

A fiscalização e conscientização tem um objetivo: diminuir o contágio da Covid-19.

As medidas que estão sendo cobradas são as que são exigidas pelos órgãos de saúde do município para evitar o aumento do contágio da doença, seguindo as normas, como a de evitar aglomerações, preservando vidas.



O uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social são os assuntos mais conversados com os comerciantes e populares e de uma maneira geral os comerciantes tem na grande maioria acatado e colaborado com a ação.