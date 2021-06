Maricá Futebol Clube estreou com empate no Campeonato Carioca Série A2 contra o Macaé - Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 13:33 | Atualizado 07/06/2021 13:33

Maricá - A equipe do Maricá Futebol Clube estreou com empate no Campeonato Carioca Série A2 contra o Macaé. O jogo aconteceu no Alzirão em Itaboraí e terminou sem gols. A partida marca o início do 1º turno do campeonato carioca A2, a Taça Santos Dumont.O campeonato carioca A2 é a 2ª divisão do campeonato estadual do Rio de Janeiro.

Apesar do jogo ter sido em Itaboraí, no Alzirão que é a casa do Maricá F.C. em jogos oficiais, o mandante do jogo foi o Macaé que está impossibilitado de treinar em sua cidade devido as restrições da pandemia de covid-19.



A SÉRIE A2 é divida em dois grupos de seis times que se enfrentam entre si. No primeiro turno as equipes do mesmo grupo se enfrentam e no 2º turno as equipes de chaves distintas se enfrentam. Os 4 melhores colocados fazem a semi-final e os campeões de cada turno fazem a final do Carioca A2 disputando a vaga para a primeira divisão do campeonato carioca.



A segunda rodada da competição será no próximo sábado dia 12 de junho.