Novo calendário de vacinação é divulgadoFoto; Clarildo Menezes

Publicado 07/06/2021 13:09 | Atualizado 07/06/2021 13:10

Maricá - A Prefeitura de Maricá, através da Secretaria de Saúde, divulgou neste fim de semana o cronograma de vacinação contra a Covid-19 no município vigente para o mês de junho.O atual calendário prevê a vacinação de pessoas sem comorbidades por faixa etária, população em situação de rua e trabalhadores do transporte aéreo do aeroporto municipal.



Permanecem no cronograma cidadãos com comorbidades e deficiências por faixa etária, além dos profissionais da educação pública e privada de Maricá.



É importante destacar que aos sábados a vacinação contra a Covid-19 acontece exclusivamente nas unidades volantes de vacinação, inclusive com repescagem para a primeira dose da vacina.



Para as pessoas com comorbidades é indispensável, no ato da vacinação, além dos documentos de identificação, a apresentação de laudo ou declaração ou atestado ou perícia médica de qualquer data que comprove a comorbidade; resultado de exame de qualquer data que comprove a comorbidade; receita ou prescrição de medicamentos para o tratamento da comorbidade, datada no ano de 2021ou duas de outros anos e evidência física da comorbidade.

Mais informações sobre o calendário, acesse o link:

https://www.marica.rj.gov.br/2021/06/06/prefeitura-divulga-novo-cronograma-de-vacinacao-contra-a-covid/