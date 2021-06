O Vereador Aldair de Linda - Divugação

Maricá - O vereador e presidente da Câmara Municipal de Maricá, Aldair de Linda, solicitou, durante sessão ordinária, que o Poder Executivo priorize a vacinação dos funcionários da limpeza do município, em especial os coletores de lixo.

Para Aldair, essa categoria está lidando diretamente com material infectado e deve ser imunizada com prioridade.



“Esses trabalhadores pegam nosso lixo todos os dias. Eles ficam em contato direto com esses resíduos e precisam ser priorizados. Eles são muito guerreiros. Trabalham de dia e à noite, faça chuva, faça sol. Quero pedir à Prefeitura de Maricá que inclua esses profissionais na próxima remessa de vacinação”.



É importante lembrar que Aldair também solicitou a vacinação antecipada de profissionais do transporte público coletivo e alternativo.