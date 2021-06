SOMAR faz obras no MCMV de Inoã e entrega praça c aparelhos de ginastica - Foto: Fabrício Faqueco

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 08:14

Maricá - O residencial Carlos Alberto Soares de Freitas, condomínio do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’ em Inoã, recebeu nos últimos dias uma série de intervenções realizadas pela Prefeitura de Maricá. A quadra poliesportiva da comunidade foi restaurada e também construída uma área de lazer onde foram instalados aparelhos de ginástica ao ar livre, play ground e mesas para jogos.

As melhorias que foram executadas pela autarquia de Serviços de Obras de Maricá (Somar) deverão chegar também ao residencial Carlos Marighella, em Itaipuaçu, mas ainda sem uma data definida. Desde o início do ano, diversas reuniões de governo vêm sendo realizadas para moldar uma grande ação conjunta de diferentes órgãos do governo voltadas para os dois condomínios do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’.

O presidente da Somar, Renato Machado, afirmou que o espaço representa uma opção barata de lazer para a comunidade, especialmente para as crianças. “Passamos uma semana no condomínio, trazendo um novo espaço de lazer e uma melhor qualidade de vida para as crianças”, declarou.

Equipes do Comitê de Defesa dos Bairros (CDB) estiveram em ambos os condomínios para fazer uma radiografia das necessidades de cada morador. A ideia é que todos os dias haja uma ação diferente sendo oferecida aos moradores. No entanto, o cronograma das ações ainda está sendo preparado.