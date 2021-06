Doe sangue e salve vidas. Próximo sábado 12 de junho participe da campanha - Foto: Marcos Fabricio

Doe sangue e salve vidas. Próximo sábado 12 de junho participe da campanhaFoto: Marcos Fabricio

Publicado 09/06/2021 18:26

Maricá - A Prefeitura de Maricá, através da Secretaria de Saúde, realiza, em parceria com o Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti (Hemorio), no sábado (12/06), uma campanha de doação de sangue na cidade.

O local da coleta será o CEM Joana Benedicta Rangel (Centro), no período das 10h às 15h. É obrigatório o uso de máscaras e deverá ser mantido distanciamento social de no mínimo 2 metros em prevenção à Covid-19.



Para ser um doador de sangue é necessário ter entre 16 e 69 anos, peso acima de 50 kg e estar se sentindo bem de saúde. Não poderá ser doador quem teve hepatite depois de 11 anos de idade, quem tem doença transmissível pelo sangue (como aids, hepatite, sífilis e doença de chagas), grávidas ou lactantes.



Como medida de precaução contra a Covid-19, a Anvisa orienta que infectados pela Covid-19, após diagnóstico clínico e/ou laboratorial, deverão ser considerados inaptos a doarem sangue por um período de 30 dias após a completa recuperação. Além de quem teve contato, nos últimos 30 dias, com pessoas que apresentaram diagnósticos clínicos e ou laboratoriais.

Está inapto também quem permanece em isolamento voluntário ou indicado por equipe médica devido a sintomas de possível infecção pela Covid-19 pelo período que durar o isolamento (no mínimo 14 dias) se estiver assintomático.



“A Campanha de Doação de Sangue é muito importante porque nós tivemos uma queda significativa de doações durante o período de pandemia, entretanto não reduziram o número de acidentes, nem das diversas necessidades, que continuam crescendo, para atender à população. Então, os bancos de sangue reduzem sua capacidade e se torna imperativo repor esses volumes. A doação de sangue é essencial e salva vidas!”, observa a secretária de Saúde, Simone Costa.



O coordenador de Humanização da Rede de Urgência e Emergência do município, Jessé Paz, organizador do evento, destacou o fato de estar atento às restrições da doação, para evitar a formação de aglomerações no local.



“Todos que tiverem o desejo de doar sangue e ajudar com a campanha precisam ler com atenção os panfletos e todos os materiais de divulgação para que não compareçam ao local sem estarem aptos a doar”, ressaltou Jessé.



No dia da doação, não é permitido estar em jejum, nem ingerir qualquer tipo de bebida alcóolica. O doador precisa dormir, na noite anterior, no mínimo seis horas, evitar ingerir alimentos gordurosos e fumar por pelo menos duas horas antes. Será fundamental a apresentação de documento com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional.



O CEM Joana Benedicta Rangel fica na Avenida Nossa Senhora do Amparo, nº 240, no Centro de Maricá.