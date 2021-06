Copa São José, esporte traz sempre esperança de dias melhores - Foto: Carlos Alberto

Copa São José, esporte traz sempre esperança de dias melhoresFoto: Carlos Alberto

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 17:25 | Atualizado 10/06/2021 17:25

Maricá - O esporte une, o esporte é saudável e o esporte tira os jovens do mau caminho; com esse pensamento a Copa São José tem trazido um ambiente familiar, espirito esportivo e traz alegrias ao bairro de São José do imbassaí, em um momento que os níveis de criminalidade no bairro aumentaram muito o esporte traz sempre esperança de dias melhores.

A Copa São José chegou na fase semifinal e no próximo sábado (12/06) terá seus jogos finais no Campo do Dínamo, a partir das 11h.



A primeira partida dará ao time vencedor uma vaga na final da competição e será entre os times: Marighela City e PSJ, às 11h. Logo após, às 13h, Meninos da Vila e Pé de Serra se enfrentam para disputar a segunda vaga.



A competição tem sido realizada com todas as medidas sanitárias para evitar o aumento do contágio do Covid-19.