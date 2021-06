O homem foi encaminhado para a 82ª DP - Foto: Mauricio Peçanha

O homem foi encaminhado para a 82ª DPFoto: Mauricio Peçanha

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 17:08 | Atualizado 10/06/2021 17:11

Maricá - Um homem foi preso em flagrante pelo crime de receptação de material roubado, produto de assalto, em Itabepa na tarde desta quinta-feira (10/06).

Detetives do setor de inteligência da 82ª DP (Centro de Maricá), através de investigações chegaram até um endereço em Itabepa, quando constataram que o acusado estava com um aparelho celular roubado, foi dado a voz de prisão do elemento.

O acusado disse que comprou o aparelho celular por R$ 200,00 (duzentos reais), sendo que o celular custa em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais)

Ele foi encaminhado a 82ª DP no Centro de Maricá onde prestou depoimento, o caso foi registrado e logo após o homem foi liberado e o aparelho roubado apreendido para ser devolvido ao dono.